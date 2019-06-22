وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يزور إيران غدا الأحد

طهران (إسنا)- يتوجه وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، آندرو موريسون، إلى إيران غدا الأحد.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها صدر اليوم السبت "يتوجه موريسون في 23 حزيران/يونيو الجاري إلى إيران، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وفي مرحلة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي"، متابعة "وتظل هذه الزيارة فرصة لمزيد من الانخراط البناء والمنفتح والصريح مع الحكومة الإيرانية".

وأضافت الخارجية ان "موريسون سوف يدعو لخفض التوتر بشكل عاجل، وسيعرب عن المخاوف البريطانية والدولية إزاء تهديدات إيران بوقف الالتزام بالاتفاق النووي الذي تصر المملكة المتحدة على التزامها الكامل به".

وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان، يوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

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