البرلمان الألماني: نطالب بتحقيق نزيه وشامل وشفاف في أسباب وفاة مرسي

طهران (إسنا)- شدّدت نائبة رئيس ​البرلمان الألماني​ ​كلاوديا روت​ على "أننا نطالب بتحقيق نزيه وشامل وشفاف في أسباب وفاة الرئيس المصري الراحل ​محمد مرسي​".

وأشارت روت إلى أن "الجهاز القضائي المصري أصبح أضحوكة سياسية لحكومة الرئيس الحلي عبد الفتاح السيسي".

وكان الناطق باسم مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق الإنسان ​روبرت كولفيل​ قد أكّد في وقت سابق أنه "إذا لم تستجب السلطات المصرية لدعوات التحقيق في وفاة الرئيس المصري السابق ​محمد مرسي​ فستزيد الشكوك حول ملابسات وفاته".

وشدد كولفيل على "أننا نطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي تقوم به سلطة قضائية متخصصة".

وتوفي مرسي، أمس، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر. وطلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

يذكر أن مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر والأول بعد ثورة 25 كانون الثاني وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

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