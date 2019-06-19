التبادلات التجاریة بين إيران وروسيا تشهد ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة

طهران (إسنا)- أعلن وزير الطاقة الروسي ألکسندر نوفاك أن حجم المبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا يشهد ارتفاعاً يبلغ 7 بالمئة.

وصرح نوفاك للصحفيين علی هامش الاجتماع الـ15 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترکة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الإتحادية بأنه تم تنفيذ برامج هذا الاجتماع بصورة جيدة وتوصلنا إلی تفاهمات في معظم المجالات کما حددنا طرق التعاون المستقبلي بيننا.

وأشار إلی حجم التبادلات التجارية والاقتصادية المتزايدة بين البلدين، قائلاً: وفق أحدث المعطیات، شهدت هذه المبادلات زيادة تتجاوز 7 بالمئة. کما ارتفع حجم المبادلات في قطاع الزراعة بنسبة 1.5 بالمقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف: اليوم اتفقنا علی ربط السکك الحديدية بين إيران وروسيا وأذربيجان وخطوط النقل البحرية بين إيران وروسيا إلی جانب قطاعي النفط والغاز ونحن نأمل بزيادة أوجه هذا التعاون.

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