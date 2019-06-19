الرئیس روحاني: تؤید أربعة بلدان فقط اللعب السیاسي والاعلامي بشأن الهجوم علی ناقلات النفط

طهران (إسنا)- شدد رئیس الجمهوریة في اجتماع مجلس الوزراء أن وقف بعض الاجراءات في اطار مادتی 26 و36 للاتفاق النووی المبرم أقل الاجراءات من قبل طهران قائلا:"اجراءات الولایات المتحدة الأمیركیة ضد الشعب الایرانی لیست الحظر فقط بل هي جریمة ضد البشریة جمعاء وارهاب اقتصادی".

ووصف الرئيس حسن روحانی الیوم الأربعاء في كلمته أمام مجلس الحكومة ان التطورات في الأسبوع المنصرم في المنطقة والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة كانت هامة للغایة مشیرا الی زیارة رئیس الوزراء الیابانی الی طهران قائلا:"المحادثات الثنائیة مع رئیس الوزراء الیابانی كانت مثمرة ومفیدة للغایة حول المواضیع الثنائیة والاقلیمیة والدولیة وكانت هناك قمتین شنغهای وسیكا الهامتین في قرغیزیا وطاجیكستان في الأسبوع الماضی".

وأضاف الرئیس روحانی"في هاتین القمتین واللقاءات الثنائیة علی هامشهما تم إيضاح منطق ایران واستدلالها بشكل جید".

وأوضح الرئیس روحانی ان الولایات المتحدة الأمیركیة بصدد عزلة ایران مرة أخری وهي تحاول ان لاتنفق أیة تكالیف أمام انتهاكها القرارات والمواثیق الدولیة قائلا:"رغم هذه الجهود، فُرضت تكالیف باهضة علی الولایات المتحدة الأمیركیة بسبب هذه المخالفات ولایوجد أی شخص أو بلد الذی ینفي صبر ایران ومتانتها والتزامها بالأخلاق سوی دولتین أوثلاث دول صغیرة".

وأضاف: "اجراءات الولایات المتحدة الأمیركیة ضد الشعب الایرانی لیست الحظر فقط بل هي جریمة ضد البشریة جمعاء وإرهاب اقتصادی".

وأردف قائلا: "وقف بعض الاجراءات في اطار مادتی 26 و36 للاتفاق النووی المبرم أقل الاجراءات من قبل طهران".

وتابع: "خطة العمل الشاملة المشتركة تهدف العلاقات التجاریة والاقتصادیة؛ اذا یلتزموا بتعهداتهم تصل الاجراءات الی نقطتها الأولی".

وشدد: "أساس الاتفاق النووی المبرم هو العلاقات التجاریة والاقتصادیة الایرانیة مع العالم وتم الحاق الخسارة بها من قِبَل الطرف الآخر بشكل جاد".

وأوضح: "هجوم بعض الأفراد الی ناقلات النفط هو رد علی علاقاتنا الطیبة مع أسیا وخاصة الیابان والصین".

وتابع: "لم یؤید أحد غیر الولایات المتحدة الأمیركیة وبریطانیا ودولتان صغیرتان في المنطقة هذا اللعب السیاسی والاعلامی بشأن الهجوم علی ناقلات النفط".

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