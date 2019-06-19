  • الأربعاء / ١٩ يونيو ٢٠١٩ / ١٣:١٠
  • عنوان: الثقافة و الفن
  • رمز الخبر: 98032914154
  • Journalist : 71457

فيلم إيراني يعرض في فرنسا

فیلم «رضا»

طهران (إسنا)- يعرض الفيلم الإيراني "رضا" للمخرج عليرضا معتمدي في دور السينما في فرنسا.

ومن المقرر أن يعرض هذا الفيلم بدء من 21 أغسطس/آب المقبل في دور السینما الفرنسیة.

إن فيلم رضا هو أول عمل من إخراج عليرضا معتمدي وتم عرضه في العديد من المهرجانات في البرازيل والهند وفيتنام وفرنسا و أمريكا والصين وخطف جوائز في هذه المهرجانات.

انتهی

  • ترجمة بریسا فیضی
  • تحریر منصورة حسنی

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