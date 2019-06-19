فيلم إيراني يعرض في فرنسا

طهران (إسنا)- يعرض الفيلم الإيراني "رضا" للمخرج عليرضا معتمدي في دور السينما في فرنسا.

ومن المقرر أن يعرض هذا الفيلم بدء من 21 أغسطس/آب المقبل في دور السینما الفرنسیة.

إن فيلم رضا هو أول عمل من إخراج عليرضا معتمدي وتم عرضه في العديد من المهرجانات في البرازيل والهند وفيتنام وفرنسا و أمريكا والصين وخطف جوائز في هذه المهرجانات.

انتهی