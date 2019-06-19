ما هي المواضیع المتفق علیها بین إيران وروسيا؟

طهران (إسنا)- شرح المدير العام لقسم أوروبا وأميركا و دول بحر قزوين في وزارة النفط حسين إسماعيلي شهميرزادي تفاصيل إتفاق تم التوصل الیه مؤخرا بين إيران وروسيا في مجال الطاقة.

وقال اسماعیلی انه تم التأكيد في الإتفاق بين البلدين علي تعزیز التعاون فی مختلف المجالات وهي الإستخراج والإنتاج والاستثمار في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات لافتا إلي إتخاذ خطوات كبيرة للتعاون في مجال الطاقة.

واعتبر التعاون حول توحید المعايير لمعدات صناعة النفط الإيرانیة والروسية بأنه یشکل أحد بنود الإتفاق مع روسيا قائلا انه ویمکن لکلا الطرفین من خلال تنفيذ البند المضاف مؤخرا إلي بنود الإتفاق، إستثمار صناعة النفط والغاز في کلا البلدین.

وأضاف اسماعیلی أن التعاون الثنائي في منطقة بحر قزوین یعتبر من بنود الإتفاق مع روسيا مشيرا إلي أنه قد أجرت مراكز أبحاث النفط و الطاقة مباحثات إيجابية مع نظیراتها الروسیة في المجالات البحثیة.

وفقا لبيان وزارة النفط، إن إيران وروسيا وقعتا علی مذکرة تفاهم تتضمن 27 بندا في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة النووية وذلك عقب الإجتماع الثالث لمجموعة عمل الطاقة المشتركة.

وبدأ الإجتماع الخامس عشر للتعاون الإقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا يوم الأحد الماضي بمشارکة وزير الطاقة، رضا اردکانیان کرئیس الإجتماع من الجانب الإيراني ووزير منطقة شمال القوقاز في الإتحاد الروسي سيرغي تشوباتارييف من الجانب الروسي واختتم يوم الإثنين في مدينة إصفهان وسط إيران.

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