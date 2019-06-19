شمخاني: علی جیران أفغانستان خفض إمکانیة تدخل الدول الأخری في أزمة هذا البلد

طهران(إسنا) - أکد المشارکون في اجتماع المسؤولين الأمنیین رفيعي المستوی لـ6 دول الجوار وهي إيران وروسیا والصین وأفغانستان والهند وباکستان، المنعقد في مدینة أوفا الروسیة أمس الثلاثاء علی إستمرار المساعي المشترکة لدعم المصالحة الوطنیة والإستقرار في هذا البلد.

وانعقد الإجتماع بهدف دراسة عملیة تطبیق الإتفاقیات المبرمة خلال أول إجتماع جیران أفغانستان الذي إنعقد خلال العام الماضي بمبادرة إيران في العاصمة طهران.

وقدم شمخاني مقترحات إيران في مجال آلیات العمل الفاعل لجیران أفغانستان في عملیة تشکیل المصالحة الوطنیة قائلا: من الضروري أن تقوم الجیران وبالتنسیق مع الحکومة المشروعة في هذا البلد بزیادة إتصالات والتواصل مع المعارضة الأفغانیة لخفض إمکانیة تدخل دول خارج المنطقة في أزمة هذا البلد.

وأصبح من المقرر أن ینعقد الإجتماع الثاني للمسؤولين الأمنیین رفیعي المستوی لجیران أفغانستان في طهران خلال المنتصف الثاني من العام الإيراني الجاري.

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