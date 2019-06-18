الإستخبارات الروسیة: الغرب أنفق مليارات الدولارات على دعم المعارضة المسلحة في سوريا

ولفت إلى أنه "الآن بدأ هؤلاء المتطرفون، الهاربون من ضربات القوات السورية الحكومية، إغراق المدن الأوروبية"، محذراً الدول الغربية من "عواقب محاولتها مغازلة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق"، واصفا ذلك بأنه "أمر خطير للغاية".
وأشار إلى أنه "من الممكن على الأرجح أنها الدول الغربية تأمل بانتقال الجبهة الإرهابية، بعد فشل مشروع إنشاء الخلافة في الأراضي السورية والعراقية، إلى منطقة أخرى تقع بعيدا عن أوروبا، في أفغانستان أو آسيا الوسطى وخاصة إذا ما جرى دعم هذه الآمال بأعمال حقيقية لنقل المقاتلين إلى هناك".
انتهی
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