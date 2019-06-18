أول ضربة من وزارة الأمن إلی شبکة تجسس أمریکیة

طهران(إسنا) - أعلن المدير العام لدائرة التصدي للتجسس في وزارة الأمن عن توجیه أول ضربة عالمیة إلی شبکة تجسس إلکتروني أمریکیة.

وتابع أن شبکة التجسس الإلکتروني الأمریکیة کانت تتألف من عدد ملحوظ من الجواسیس المحترفین في "سي آي أيه" حیث إستهدفت وزارة الأمن في الجمهوریة الإسلامية وحلفائها الهجوم الأخیر للشبکة ضد إيران.

وأضاف قائلا: نجحنا في اختراق نظام أمن الأمریکیین للتجسس في الفضاء السایبري والکشف عنهم مؤکدا أن لدینا حلفاء عالمیون نقوم بتبادل المعلومات معهم ونشهد حالیا حربا استخباراتیة مع أمریکا وتمکنا برفد حلفائنا من توجیه ضربة لشبکة التجسس الأمریکیة الدولیة والتصدي لممارساتهم الإستخباراتیة لاستهداف ایران کما تم الإخلال بها علی المستوی العالمي.

وقال ان نطاق عملیات وزارة الأمن لا یقتصر علی داخل البلاد بل یشمل عملیات التصدی للتجسس الدولیة أیضا.

وتابع المدير العام لدائرة التصدي للتجسس في وزارة الأمن أن هذا الموضوع یعود الی قبل أشهر وستعلن تفاصیلها بعد سیر عملیة قضائیة للجواسیس وسیتم نشر بعض وثائق.

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