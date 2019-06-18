الرئیس روحاني: الأعداء لايخرجون من المواجهة مع الشعب الايراني منتصرين أبدا

طهران (إسنا) - شدد رئيس الجمهورية حسن روحاني ان أساس حرب الأعداء مع الشعب الايراني يتمثل في حرب الإرادات أو الآمال قائلا:"هدف الأعداء من هذه المشاريع المشؤومة هو تخييب آمال الشعب الايراني لكن الشعب الايراني ينتصر في حرب الإرادات في نهاية المطاف".

وأوضح الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء في حفلة تدشين محطة "مجموعة السلام" بمطار الامام الخميني الراحل قرب العاصمة طهران:"رغم ضغوط الأعداء الذين يريدون ان يروجوا ان تنمية ايران تتوقف وان الشعب الايراني خُيبت آمالهم بالنسبة الی المستقبل، لكن نشهد كل يوم التحرك والقفزة الی التنمية والرقي ويستمر هذا النهج بالقوة والسرعة".

وأوضح ان اجراءات الأعداء تهدف إلی ممارسة الضغوط علی الشعب الايراني وفي نفس الوقت، ازدادت ردود أفعال الجمهورية الاسلامية الايرانیة علی هذه الأفعال قائلا:"سينتصر الشعب الايراني في حرب الإرادات في نهاية المطاف لان أمامنا ليس شعبا ولانواجه شعبا أبدا بل هناك عدد من الساسة الفاقدين للخبرة".

وأضاف: "لكن في الطرف الآخر، ليس عدد قليل من المسؤولين لبلد ما بل جميع الشرائح الشعبية متوحدة ومتضامنة في هذه المواجهة وان قرار الحظر من قبل الأعداء يستهدف جميع أبناء الشعب الايراني خاصة الشرائح الضعيفة لهذا الشعب".

وأوضح الرئيس روحاني ان الأعداء لايخرجون من هذه المواجهة مع الشعب الايراني منتصرين أبدا قائلا: "مصداق هذا القول هو تدشين المشاريع العملاقة الكبيرة في أنحاء الوطن واليوم يتم تدشين محطة "مجموعة السلام" بمطار الامام الخميني الراحل".

وصرح الرئيس روحاني ان محطة "مجموعة السلام" بمطار الامام الخميني الراحل تم افتتاحها طوال العامین الماضیين بفضل جهود الخبراء والعمال والمدراء للبلاد قائلا:"كان سابقا اذا تم تدشين محطة طوال العامين، كنا نستغرب من هذا الأمر لكن الآن نشهد ان أبناء ايران العزيزة اتكالا علی الارادة الراسخة والآمل بالمستقبل وحب الوطن یقدرون ان یدشنوا هذه المشاریع الكبیرة ذات المعاییر الدولیة".

وأكد الرئیس روحاني ان تدشین محطات المطار یختلف تماما عن المشاریع الاقتصادیة الأخری قائلا: "تدشین محطة الطیران یعنی تواجد الصناعة الجویة والتعاون الوثیق بین مدراء المطار وقوات الشرطة والحرس الثوري الايراني واستخدام القطاعات الصناعية الأخری".

وأردف الرئيس روحاني قائلا:"تدشين محطة "مجموعة السلام" بمطار الامام الخميني الراحل يعني التعاون والوحدة والتلاحم والوفاق بين القطاعات المختلفة لتفعيل مشروع خدمي واجتماعي واقتصادي وثقافي هام علی المستوی الوطني".

وأضاف الرئیس روحاني: "المحاربة الحقيقية العملية مع الأعداء ومعارضي التقدم الايراني هي تنفیذ وتدشین المشاریع الكبیرة علی المستوی الوطني".

وشدد الرئیس روحاني:"بذل الجهود الرامية لانتعاش اقتصادي للوطن مقاومة عملية أمام الأعداء والخصوم".

وأشار الرئيس روحاني الی جهود الولایات المتحدة الأمیركیة الفاشلة لعزلة ایران وقطع العلاقات الایرانیة مع دول العالم قائلا:"رغم جهود الولایات المتحدة الأمیركیة، یتألق المسؤولون الایرانیون في كافة الأوساط والمهرجانات الدولية وعلاقات ايران مع الدول الأخری طيبة واذا لم تقدر شركة عالمیة بسبب الضغوط الأمیركیة معنا، تأسف لهذا الأمر وتعلن استنكارها للاجراءات الأمیركیة".

وأكد الرئیس روحانی ان دول العالم تنوه بمقاومة ایران أمام الولایات المتحدة الأمیركیة قائلا:"التزمت ایران بعهودها وقراراتها الدولیة وان الطرف الآخر هوالذی انتهك القرارات الدولیة والیوم یعرف العالم بأسره ان الولایات المتحدة الأمیركیة هی التی انتهكت العهد والمیثاق والقرارات الانسانیة".

وتابع الرئیس روحانی:"هذه هی النقطة التاریخیة القیمة لایران وهی حراكها من الناحیتین السیاسیة والحقوقیة أمام قوة عالمیة حیث لایستنكرنا أحد وهذا نجاح هام".

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