ارادة طهران تتمثل فی العلاقات الودیة مع باریس/ القضاء علی الاتفاق النووی لیس لصالح ایران وفرنسا والمنطقة والعالم

طهران (إسنا)- شدد رئیس الجمهوریة فی لقائه سفیر فرنسا الجدید لدی طهران ان ارادة طهران تتمثل فی العلاقات الودیة الحمیمة مع باریس لا سیما في القطاع الاقتصادی، قائلا: "یجب الاّ نسمح ان یعرقل أي شيء مسار العلاقات والشراكة الثنائیة بین ایران وفرنسا".

وأوضح الرئیس روحانی الیوم الإثنین في لقائه سفیر فرنسا الجدید لدی طهران: "وضعت ایران وفرنسا آفاق واضحة في مسار علاقاتهما الثنائیة ومستقبل العلاقات الثنائیة ولهذا إن الإسراع فی مسار تنفیذ الاتفاقیات ضروري جدا".

وأشار الرئیس روحاني الی ضبط النفس من جانب ایران طوال العام المنصرم وتداعیات انسحاب الولایات المتحدة الأمیركیة من الاتفاق النووی المبرم قائلا: "إن فرصة القارة الخضراء للتعویض عن الخسائر قصیرة جدا؛ إن القضاء علی الاتفاق النووی المبرم لیس لصالح ایران وفرنسا والمنطقة والعالم".

وأضاف الرئیس روحاني: "ارادة طهران تتمثل في العلاقات الودیة الحمیمة مع باریس وتنفیذ التعهدات بشأن الاتفاق النووی المبرم ومشاركة فاعلة في احلال الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الارهاب".

وبدوره سلم سفیر فرنسا الجدید لدی طهران أوراق اعتماده الی رئیس الجمهوریة قائلا: "فرنسا مصمة علی تطویر علاقاتها مع ایران في كافة المجالات".

وأوضح سفیر فرنسا الجدید ان الحكومة الفرنسیة لاتتخلی عن أیة جهود لتنمیة التعاون الاقتصادی مع طهران قائلا: "التزمت طهران بكافة تعهداتها في إطار الاتفاق النووی المبرم وتحاول فرنسا أن تحافظ علی هذا الاتفاق المدعوم من المجتمع الدولی".

وأضاف سفیر فرنسا الجدید لدی طهران ان بلاده قلقة لتزاید التوتر في المنطقة، قائلا: "تستعد باریس لاجراء المباحثات مع ایران بشأن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

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