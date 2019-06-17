لاریجاني یستقبل نائب رئیس مجلس النواب العراقي

طهران(إسنا) - استقبل رئیس مجلس الشوری الإسلامي علي لاریجاني ، أمس الأحد، نائب رئیس مجلس النواب العراقي، بشیر الحداد والوفد المرافق له.

ووصل وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة، نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد، مساء أمس الأحد، الى طهران ، وكان في استقبالهم في مطار الخميني الدولي سفير العراق لدى طهران، سعد قنديل وطاقم السفارة، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى الايراني ولجنة الصداقة العراقية الإيرانية.

وأكد الحداد في تصريح له نشره مكتبه الإعلامي، أن “زيارة الوفد تأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران بتوجيه من محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وجاءت تلبية للدعوة الموجهة من قبل علي مطهري نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني من أجل عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بين الجانبين لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات النيابية والتعاون المشترك بين البلدين الجارين في المجالات المختلفة”.

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