إيران: سنتجاوز سقف إنتاج 300 کلغ من الیورانیوم المخصب في 27 یونیو

طهران(إسنا) - أعلن المتحدث باسم الطاقة الذریة بهروز کمالوندي أن إيران ستجتاز سقف إنتاج 300 کلغ من الیورانیوم المخصب المحدد مسبقا في غضون الأیام العشرة المقبلة.

وقال بهروز کمالوندي خلال مراسم تفقد ممثلي وسائل الإعلام لمجمع أراك للماء الثقیل انه سیبدأ من الیوم الإثنین العد العکسي للتعدي عن تخزین 300 کلغ من الیورانیوم المخصب و سنتخطي هذا السقف خلال الأیام العشرة المقبلة أي 27 یونیو مضیفا اننا نعتزم أن لا نصدر الماء الثقیل کالمادة الأولیة.

وفیما یخص تنفیذ الخطوة الثانیة لخفض إلتزامات إيران ضمن الإتفاق النووي قال اننا بانتظار قرار المسؤولین وهناك فرصة لصنع القرار لدی الأوروبیین.لقد نفد صبرنا لاننا صبرنا نحو عام وأمهلناهم شهرین ولم تبق إلا مدة قلیلة منها والأوروبیون بامکانهم اغتنام هذه الفرصة وإلا إذا یمکننا تفسیر هذا الموضوع علی النحو التالي؛ أولا، أنهم لایریدون العمل بالتزاماتهم وثانیا، أنه لیس ذلك بمقدورهم ویفتقدون القدرات الفنیة اللازمة أو لایمکنهم الوقوف أمام منافسهم.

وأکد کمالوندي علی أنه مازال مسؤولو وزارة الخارجیة یواصلون مشاوراتهم مع الأوروبیین وهناك إتصالات دائمة بینهم.

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