القوقاز: العلاقات مع إيران تحظی بأهمية استراتيجية في تأمين المنطقة

طهران (إسنا)- أعلن نائب وزير شمال القوقاز في روسيا الإتحادية أن العلاقات التي تجمع القوقاز وإيران تحظي بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بتأمين المنطقة.

وصرح نائب وزير شمال القوقاز في ندوة "إيران وشمال القوقاز" المنعقدة في مقر مرکز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية بأن إيران وروسيا حریصتان علی تنمية العلاقات علی جميع الصعد، قائلاً: بالنظر إلی العلاقات التاريخية والثقافية بين القوقاز وإيران فتحظ العلاقات التي تجمع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوقاز ببالغ الأهمية وبالنسبة لتأمين المنطقة تکون لهذه العلاقات أهمية إستراتيجية.

وأشار إلی عقد أول مؤتمر بين إيران والقوقاز عام 2017، قائلاً: جری البحث خلال ذلك المؤتمر تبادل المعلومات العلمية ومن حسن الحظ لم تبق معرفة إيران وشمال القوقاز حبراً علی الورق وتمت ترجمتها علی الأرض ونحن قمنا بتطبيق أول مخطط عملي في هذا الشأن.

ولفت إلی أن العلاقات بين إيران وروسيا ترجع إلی عدة قرون ماضية، قائلاً: إن تعزيز الدراسة في تاريخ العلاقات بين إيران وروسيا یعد أمراً بالغ الأهمية ویتيح فرصا جديدة للتعاون علی الصعيد الإقليمي.

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