  • الاثنين / ١٧ يونيو ٢٠١٩ / ١١:٤٨
  • عنوان: السیاسة
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أنيميشن إيراني یحصد جائزة خاصة في مهرجان أنيسي الفرنسي

انیمیشن پسر دریا

طهران(إسنا) - نال فیلم الأنیمیشن الإيراني«بسر دریا»(إبن البحر) من إخراج عباس جلالي یکتا جائزة خاصة لمهرجان "أنیسي" للرسوم المتحرکة في فرنسا.

وأقیم المهرجان بدورته الـ59  في الفترة من 10 الی 15 یونیو /حزیران الجاري وفاز الأنیمیشن الإيراني بجائزة مدینة أنیسي الخاصة في قسم آفاق الأفلام القصیرة.

وقدم هذا العام 3069 فیلم الرسوم المتحرکة من  94  بلد العالم طلباتها للمشارکة في أنیسي 2019 فیما تم تأیید 200 فیلم للعرض في مختلف أقسام المهرجان.وشارك فیه الأنیمیشن الإيراني إلی جانب 22 فيلماً من بلدان: كرواتيا وامريكا والمانيا والبرازيل والصين وبيرو واليونان.

وجاء في ملخص الفيلم:"رجل وامرأته وابنهما، يعيشون على جدار،  رويداً رويداً يحدث وجود الابن تغييرات في حياتهما".

انتهی

  • ترجمة و تحریر منصورة حسنی

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