إيران تصدر عقاقیر نانویة إلی جیرانها

طهران(إسنا) - تصدر شرکة علمیة إيرانية نوعین من أنواع عقاقیرها المنتجة بتقنیة النانو إلی دول الجوار .

وقال الباحث "وقار خدایاري" في تصریح لوکالة "إسنا" ان عقار "سینا کورکومین" یصدر الی دول العراق وسوریا وسلطنة عمان وتجري حالیا مباحثات بشأن تصدیره الی باکستان.

تساعد أدوية "سینا کورکومین"النانوية المضادة للإلتهابات و أمراض القلب و الأوعية الدموية علی علاج الجروح و أمراض الزهايمر والشلل الرعاشي و القلب والأوعية الدموية إلی جانب أمراض السكري و الجرثومية و الجهاز التنفسي و التهاب المفاصل.

وأضاف خدایاري ان دواء "سينا آمفوليش" الإيراني الذي یستخدم في علاج داء الليشمانيات الجلدي والأمراض الفطرية یصدر حالیا إلی أفغانستان.

وأوضح أن صادرات الأدویة النانویة المضادة للسرطان "سینا دوکسوزوم " المنتجة في هذه الشرکة مدرجة علی جدول الأعمال والتي تستعمل في علاج سرطانات الثدي والمبیض والجلد.

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