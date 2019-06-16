وفد من "حماس" يبحث مع وزير الأمن الإيراني مخاطر فرض "صفقة القرن"

طهران(إسنا) - التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، بوزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي، مؤكدين ضرورة استمرار اللقاءات لمواجهة المخاطر الناتجة عن إصرار الإدارة الأمريكية على فرض خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقالت الحركة، في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، "التقى وفد من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، وعضو العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، مع وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي"، موضحة "بحث الجانبان سبل مواجهة التهديدات الصهيوأميركية الموجهة للقضية الفلسطينية خاصة والمنطقة عامة".

وأوضحت الحركة: "استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها"، متابعة أن الجانبين "أكدا ضرورة استمرار اللقاءات لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة الناتجة عن إصرار الإدارة الأمريكية على فرض صفقة القرن المرفوضة بإجماع الفلسطينيين، وعلى غير رغبة شعوب المنطقة قاطبة".

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