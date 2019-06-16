مفاوضات مکثفة بين البنکین المرکزيين الإيراني والروسي

طهران (إسنا)- أعلن وزير الطاقة رضا أردکانيان أنه تجري حالیا مفاوضات مکثفة بين المصرفين المرکزيين الإيراني والروسي، قائلاً إنه سیتم تشکیل مجموعة عمل مشتركة في طهران قريباً.

وصرح وزير الطاقة اليوم الأحد علی هامش الاجتماع الـ15 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترکة بين إيران وروسيا الاتحادية في طهران بأن 60 شخصاً ممثلاً عن الشرکات والمجموعات المختلفة في المنظمات بمقاطعات شمال القوقاز يزورون إيران للمشارکة في مؤتمر التعاون الثاني.

وقال إن حوالي 250 شخصاً ممثلا عن المنظمات الحکومیة والشرکات الخاصة وروسيا الاتحادية سينضمون إلي الاجتماع خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

وأردف أردکانيان أن المباحثات حول المصارف تعد أحد أهم المواضيع بين إيران وروسيا، قائلاً: تجري حالياً مفاوضات مکثفة بين المصرفين المرکزيين الإيراني والروسي وسيتم تشکیل فريق عمل مشترك في طهران في المستقبل القريب.