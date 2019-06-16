  • الأحد / ١٦ يونيو ٢٠١٩ / ١٤:٥٤
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 98032612144
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غدا.. منظمة الطاقة النوویة تعلن آخر إجراءاتها لخفض الإلتزامات النوویة

راكتور اراك

طهران(إسنا) - ستقدم منظمة الطاقة الذریة، غدا الإثنین، تقریرا عن الخطوة الأولی لخفض التعهدات النوویة.

وستعلن المنظمة عملیة الزیادة بلا قیود لاحتیاطات الیورانیوم المخصب وإعادة تصمیم المفاعل البحثي وعملیة زیادة انتاج الماء الثقیل في مجمع اراك بالإضافة إلی اجراءات تم تنفیذها للبدء بالخطوة الثانیة لخفض إلتزامات إيران بموجب الإتفاق النووي.

انتهی

  • ترجمة و تحریر منصورة حسنی

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