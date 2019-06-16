ظریف: الدبلوماسیة الإيرانية الفاعلة مستمرة

طهران(إسنا) - نشر وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف صورا عن لقاءات جمعت الرئیس حسن روحاني برؤساء الدول الأخری علی هامش قمتي التفاعل واجراءات بناء الثقة(سیکا) وشنغهاي للتعاون قائلا: الدبلوماسیه الإيرانية الفاعلة مستمرة.

وکتب ظریف عبر تغریدة له قائلا: "انعقدت اجتماعات رفیعة المستوی بین الرئیس حسن روحاني والرئیسین الطاجیکي امام علي رحمان والترکي رجب طیب اردوغان وأمیر دولة قطر، الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی في العاصمة الطاجیکیة دوشنبه. جرت مفاوضات بناءة أیضا مع الرئیس والرئیس التنفیذي في أفغانستان(علی هامش قمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغیزیة بیشك) مضیفا: أنا أجریت لقاء بناء مع وزیر الشؤون الخارجیة الهندي سوبراهمانيام جايشانكار".

کما التقی الرئیس روحاني بنظیره الروسي فلادیمیر بوتین علی هامش قمة شنغهاي.

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