طهران(إسنا) - شدد الرئيسان الايراني حسن روحاني والطاجيكي إمام علي رحمان انهما يستخدمان قصاري جهودهما لتعزيز مستوي العلاقات الثنائية بين الجانبين في كافة المجالات.

وتابع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية أمس السبت في لقائه نظيره الطاجيكستاني علي هامش قمة سيكا بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه:"يجب تطوير العلاقات الثنائية بين طهران ودوشنبه لصالح الشعبين أكثر مما مضي".

وأكد الرئيس روحاني في هذا اللقاء علی ضرورة حضور الشركات الايرانية بشكل أوسع وتقديم الخدمات التقنية والتكنولوجية الي طاجيكستان.

وأعرب عن تقديره لحسن استضافة وكرم رحاب للحكومة الطاجيكیة وعقد قمة منظمة سيكا الآسيوية.

ومن جانبه شدد الرئيس الطاجيكي في هذا اللقاء ان بلاده مصممة علي توثيق العلاقات الثنائية مع ايران معلنا عن ترحيبه لاستمرار حضور الشركات الايرانية والتعاون بين القطاع الخاص للبلدين.

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