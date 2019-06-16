إيران وأوروبا تؤکدان إستمرار التشاور لحل الأزمة الیمنیة

طهران(إسنا) - التقی علي اصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة نائبة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد، أمس السبت.

وخلال اللقاء، وضمن الاشارة الى اتفاق ستوكهولم بين الاطراف اليمنية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الانساني الكارثي في اليمن، تم التأكيد من قبل الجانبين على تنفيذ بنود هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن من اجل المضي قدما بالعملية السياسية وتسوية الازمة في هذا البلد من خلال اللجوء الى الحل السياسي.

ومن المحاور الاخرى التي أكد عليها الجانبان، استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاوروبي للمساعدة على حل مشكلة الشعب اليمني.

وقد بحث نائب وزیر الخارجیة عباس عراقجي مع شمید أمس السبت تنفیذ الإتفاق النووي وقرار إيران بشأن خفض التزاماتها بموجب الإتفاق وبرامج الجانب الأوروبي للإمتثال بالتزاماته فضلا عن التطورات الإقلیمیة والدولیة.

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