أمريكا تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران

طهران(إسنا) - مددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إعفاء العراق 90 يوماً إضافية من العقوبات المفروضة على إيران.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "مسؤول عراقي كبير"، لم تسمه، قوله: إن"العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء".

وأوضحت الوكالة أن الإعفاء الأمريكي للعراق هو الثالث على التوالي لإتاحة الفرصة لبغداد لاستيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين.

والإعفاء يعد أمراً حيوياً بالنسبة للعراق، الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة، ما يزيد استهلاك الكهرباء، مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة التي تنطلق في بداية الصيف كل عام.

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