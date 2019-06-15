الرئيسان الايراني والتركي یرفضان قرار العقوبات والقسر في المنطقة

طهران (إسنا)- أعلن الرئيسان الايراني حسن روحاني والتركي رجب طیب اردوغان عن رفضهما لقرار العقوبات والقسر في المنطقة وذلك علي هامش قمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا (سيكا).

وتابع الرئيس روحاني اليوم السبت في لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان علي هامش قمة منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا (سيكا) بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه ان بلاده ترغب في تنمية العلاقات الثنائية مع تركيا علی وجه الخصوص في قطاع الاقتصاد مشددا علی ضرورة تضافر الجهود لايصال حجم التبادل التجاري بين البلدين الی 30 مليار دولار.

وتابع قائلا: "تم اتخاذ الخطوات المرموقة في تنمية العلاقات الثنائية بين ايران وتركيا في الأعوام الأخيرة ويجب الإسراع في هذا المسار".

ووصف الرئيس روحاني الشراكة الاقليمية لايران وتركيا هامة، قائلاً: "الشراكة الثنائية والثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا حول المواضيع الاقليمية بما فيها اعادة بناء سوريا تحظي بفائق الأهمية وتصب لصالح السلام والأمن الاقليمي".

وبدوره شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا اللقاء: "العلاقات الثنائية بين الجانبين تتقدم وتعزيز هذا المستوی في شتی المجالات الثنائية والاقليمية لها أهمية بالغة".

وتابع الرئيس التركي: "تركيا مصمة علی توثيق العلاقات مع طهران في كافة المجالات والصعد".

وفي هذا اللقاء، أعلن الرئيسان الايراني والتركي عن رفضهما لقرار العقوبات والقسر في المنطقة.

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