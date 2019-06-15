التشاور الثنائی ومتعدد الأطراف والتعاون الوثیق هوالحل الوحید لتسویة القضایا الاقلیمیة

طهران(إسنا) - شدد رئیس الجمهوریة حسن روحاني في لقائه أمیر دولة قطر ان الشراکة مع دول الجوار من المبادئ الثابتة لسیاسة ایران الخارجیة.

وتابع حسن روحانی الیوم السبت علی هامش قمة منظمة التفاعل وتدابیر بناء الثقة في أسیا (سیکا) بالعاصمة الطاجیکیة دوشنبه:"التشاور الثنائی وذوالأطراف المتعددة والتعاون الوثیق هوالحل الوحید لخفض الخلافات وتسویة المشاکل الاقلیمیة".

وأضاف الرئیس روحاني:"العالم الاسلامی یحتاج الی الوحدة والتضامن والتلاحم وبامکان البلدین ان یحاولا فی هذا المضمار بفضل التعاون الثنائی المتین".

ووصف الرئیس روحانی العلاقات الثنائیة بین ایران ودولة قطر أخویة وتصب لصالح شعوب المنطقة قائلا:"ترغب طهران في تنمیة العلاقات الثنائیة مع الدوحة ".

ومن جانبه، شدد أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی في هذا اللقاء علی هامش قمة سیکا:"تری دولة قطر ان کافة الخلافات الاقلیمیة یمکن حلها عبر الحوار واجراء المحادثات والمتابعة السیاسیة".

وأضاف أمیر دولة قطر:"تستعد الدوحة لتنمیة علاقاتها مع طهران في کافة المجالات والصعد".

انتهی