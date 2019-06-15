عراقجي ونائبة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي یبحثان الإتفاق النووي

طهران(إسنا) - استقبل نائب وزیر الخارجیة عباس عراقجي نائبة منسقة السیاسة الخارجیة في الإتحاد الأوروبي هیلغا شمید التي وصلت الی ایران صباح الیوم السبت.

وتمحور اللقاء حول تنفیذ الإتفاق النووي وقرار إيران بشأن خفض التزاماتها بموجب الإتفاق وبرامج الجانب الأوروبي للإمتثال بالتزاماته فضلا عن التطورات الإقلیمیة والدولیة. انتهی