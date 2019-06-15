  • السبت / ١٥ يونيو ٢٠١٩ / ١٤:١٦
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 98032511409
  • Journalist : 71475

عراقجي ونائبة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي یبحثان الإتفاق النووي

عراقچی و اشمید

طهران(إسنا) - استقبل نائب وزیر الخارجیة عباس عراقجي نائبة منسقة السیاسة الخارجیة في الإتحاد الأوروبي هیلغا شمید التي وصلت الی ایران صباح الیوم السبت.

وتمحور اللقاء حول تنفیذ الإتفاق النووي وقرار إيران بشأن خفض التزاماتها بموجب الإتفاق وبرامج الجانب الأوروبي للإمتثال بالتزاماته فضلا عن التطورات الإقلیمیة والدولیة.

انتهی

  • Journalist منصورة حسنی
  • Editor منصورة حسنی

التعليقات

You are replying to: .