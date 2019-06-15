بعد قرار منعها.. إسرائيل تسمح بإدخال الأموال القطرية لغزة الأسبوع المقبل

طهران (إسنا)- ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، أن إسرائيل قررت السماح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بعد اتخاذها قرار بمنعها بسبب إطلاق المتظاهرين الفلسطينيين للبالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ووفقا لصحيفة جورازليم بوست العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية نقلت رسالة عبر الوسطاء الدوليين للفصائل الفلسطينية قالت فيها إنها ستحوّل الأموال القطرية إلى قطاع غزة نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء إنها ستلتزم في تنفيذ تفاهمات التهدئة والتي تشمل تحويل الأموال القطرية وإعادة فتح منطقة الصيد، مقابل تخفيف حدة المسيرات والتزام الفصائل الفلسطينية بالتهدئة والابتعاد عن استخدام الأدوات الخشنة كالبالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وكان موقع ”مفزاك لايف“ العبري، قال إن إسرائيل أبلغت السفير القطري محمد العمادي، الأربعاء، بعدم الحضور إلى قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وإيقاف إدخال الأموال القطرية إلى القطاع.

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