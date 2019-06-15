أوضاع فلسطین والعراق وسوریا وأفغانستان والیمن نماذج من تداعیات السیاسة الأمیرکیة

طهران(إسنا) - شدد رئیس الجمهوریة حسن روحاني ان التوصل الی السلام والاستقرار والأمن بشکل مقبول فی العالم الیوم یحتاج الی تطویر الشراکة والحوار بین دول المنطقة بهدف تقویة التفاهم قائلا:"السیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تتمثل فی الشراکة وسیاسة الربح لجمیع الأطراف".

وأوضح حسن روحانی فی کلمته أمام قمة منظمة التفاعل وتدابیر بناء الثقة في أسیا (سیکا) بالعاصمة الطاجیکستانیة دوشنبة:"علی هذا الأساس تری الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة التعاون مع دول المنطقة واستخدام الأسالیب والآلیات للحوار والمباحثات ذات تعددیة الأطراف في اطار قمة سیکا مفیدة للغایة".

وجاء في رسالة روحاني: لاریب ان انعقاد قمة سیکا فی دوشنبة نظرا الی الظروف الاقلیمیة الراهنة وتواجد عدد غیر قلیل من المواضیع والقضایا ذات الأهمیة والفرص والتحدیات والتهدیدات المشترکة فرصة سعیدة للتشاور والتعاون والآن لدی قارة أسیا بصفتها ذات الحضارات الکبیرة والمکاسب العظیمة المؤثرة فی العقلانیة والتعامل علی المستوی الانسانی، مسؤولیة کبیرة.

ان الممتلکات التی نتمتع بها تکفینا لبناء عالم عارٍ من التمییز والارهاب والأنانیة والقسر واللاعدالة ولاشك ان المنتدی الحاضر بامکانه ان یکون مُلهما ومؤثرا فی ظل تدابیر القادة ودرایة الشعوب فی استخدام هذا التراث القدیم الثمین لقارة أسیا بل العالم کله.

تتابع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة القیم التی شاهدتم خلال العقود العشر الماضیة فی سیاستنا الخارجیة باستخدام هذا التراث الثمین القیم ومنها مکافحة نهج الارهاب والتطرف الذی قدّم صورة خشنة وغیر صحیحة عن الدین الحنیف وأیضا اغاثة الناس العزل الذین عانوا من الحرب والکوارث الناجمة عنها ومکافحة الأحادیة وفکرة القسر وفرض الآراء علی الآخرین عبر استخدام القوة ومعارضة صریحة وشفافة لأی نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل من النوویة الی الکیمیائیة والتعامل البناء مع کافة الدول التی تعتقد بهذه القیم والمبادئ.

علی هذا الأساس، أعلنت ایران کلاعب أساسی فی المنطقة استعدادها مرارا للمصادقة علی الحلول السیاسیة والأمنیة ذات تعددیة الأطراف لضمان السلام والأمن الشامل ولها جهوزیة للتعامل وتبادل الآراء مع الدول الأعضاء لمنظمة سیکا من أجل العثور علی الحلول لمواجهة الأزمات والتهدیدات الراهنة.

ان التدخلات الأجنبیة لبعض القوی الکبری فی شؤون بلدان الشرق الأوسط الداخلیة والسیاسات القسریة والأحادیة والارهاب والتطرف ونقض العهود والتجنب عن تنفیذ القانون فیما یتعلق بالسلام والأمن الأممی ومنه الاتفاق النووی الایرانی الهام، کلها أسباب تدهور الأوضاع وتحویل منطقتنا الی أکثر مناطق العالم أزمة وتأججا وبشأن الاتفاق النووی المبرم، لابد ان أذکر ان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أکدت مرارا تنفیذ التعهدات من جانب ایران بشکل کامل ومن البدیهی ان ایران لاتقدر ان تبقی ملتزمة بتعهداتها بشکل أحادی وعلی البلدان الأخری ان تلعب دورها فی الحفاظ علی هذا الاتفاق الهام.

نتعرف جمیعا علی دور سیاسات الادارة الأمیرکیة الراهنة فی تدهور الأوضاع لدول المنطقة. أوضاع فلسطین والعراق وسوریا وأفغانستان والیمن نماذج من تداعیات السیاسة الأمیرکیة.

قاومت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة کسدّ منیع أمام الارهاب التکفیری فی سوریا والعراق وحالت دون توغل الارهاب الی مناطق العالم الأخری وساهمت مساهمة جدیرة فی احلال الأمن والاستقرار فی المنطقة والعالم ومنذ بدایة الهجوم الأجنبی علی الیمن، قدمنا مقترحا للحوار الیمنی- الیمنی ووقف العملیة العسکریة للقوات الأجنبیة فی الأراضی الیمنیة ونری ان المماطلة فی تنفیذ هذا المشروع تسبب تزاید الخسائر المالیة والانسانیة فی الیمن.

فی الختام أؤکد علی هذا الأمر ان دولة ما لاتستطیع ان تواجه المخاطر والتحدیات واستخدام الفرص المتاحة وحیدة نظرا الی الظروف العالمیة القائمة والحصول علی السلام والاستقرار والتنمیة والتقدم یحتاج الی تعزیز التعاون والحوار والمباحثات الاقلیمیة بهدف تعزیز التفاهم. السیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تتمثل فی الشراکة وتضافر الجهود والتعاون وسبل العثور علی المصالح المشترکة وسیاسة الربح لجمیع الأطراف. علی هذا الأساس تری الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة التعاون مع دول المنطقة واستخدام الأسالیب والآلیات للحوار والمباحثات ذات تعددیة الأطراف فی اطار قمة سیکا مفیدة للغایة.

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