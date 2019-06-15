الرئيس روحاني: ترغب إیران في إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان

طهران (إسنا)- شدد الرئيس حسن روحانی في لقائه الرئیس التنفیذی للحکومة الأفغانیة أن ایران ترغب في إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان، مؤکدا علی ضرورة تطویر مستوی العلاقات الثنائیة بین طهران وکابول.

وأوضح الرئيس روحانی الیوم السبت في لقائه الرئیس التنفیذی للحکومة الأفغانیة قبل عقد مؤتمر سیکا بالعاصمة الطاجیکستانیة دوشنبة: "هناك إمکانیات واسعة لتوثیق مستوی العلاقات الاقتصادیة علی الصعیدین الثنائی والاقلیمی وتتواجد فرص متاحة ویجب أن تتطرق الیها اللجنة المشترکة للشراکة الثنائیة".

وأشار الرئیس روحانی إلی أهمیة مکافحة المخدرات والمحاولة العامة فی هذا الصدد، قائلا: "بالاضافة الی التحدیات الاجتماعیة، یتم توفير معظم مصادر التمویل للارهاب عبر تهریب المخدرات وهذا الأمر یسبب تضافر الجهود الرامیة لمحاربة المخدرات بشکل شامل و منسق".

وأکد علی تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین الجانبین و استخدام کافة الامکانیات الراهنة، مشيراً الی جهود البلدین لاقتلاع جذور الارهاب فی المنطقة قائلا: أمن البلدان الاقلیمیة بما فیها ایران وأفغانستان مرتبط بعضه ببعض ولهذا إن ارساء الأمن والاستقرار فی المنطقة یقتضی التعاون الوثیق بین البلدان الاقلیمیة".

ومن جانبه أعرب الرئیس التنفیذی للحکومة الأفغانیة عبد الله عبد الله عن شکره لدعم و مساعدات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للشعب الأفغانی مشددا علی تعزيز التعاون الثنائي بین الجانبین فی شتی المجالات السیاسیة والتجاریة والاقتصادیة.

وأشار الی جهود ایران لمحاربة المخدرات واصفا استمرار التعاون بین طهران وکابول ضروریا.

وأردف الرئیس التنفیذی للحکومة الأفغانیة قائلا: "وقفت ایران الی جانب أفغانستان حکومة وشعبا علی الدوام وننوه بمساعی وامدادات طهران".

وأکد عبد الله عبد الله علی ضرورة التعاون بین کافة الدول فی المنطقة لمحاربة الارهاب.

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