للمشاركة في قمة سيكا.. رئيس الجمهورية یصل دوشنبة

طهران(إسنا) - وصل رئيس الجمهورية مساء الجمعة الي العاصمة الطاجيكستانية دوشنبة للمشاركة في قمة سيكا وذلك بعد حضوره في قمة منظمة شنغهاي في العاصمة القرغيزية بيشكك وتبيين وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه القمة.

من المقرر عقد قمة سيكا الیوم السبت في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبة بمشاركة أعضاء هذه القمة الآسيوية. قام رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني بتبيين مواقف ايران في قمة منظمة شنغهاي خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة. انتهی