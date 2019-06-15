طهران(إسنا) - شدد رئيس الجمهورية حسن روحاني في لقائه نظيره الروسي علي هامش قمة منظمة شنغهاي ان العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا راقية ومثالية علي الصعيد الاقليمي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والدولية قائلا:"في الظروف التي عرقلت التدخلات الأميركية غير القانونية مسار الاستقرار والثبات في المنطقة، من المهم تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وموسكولاحلال الأمن والسلام في المنطقة".

وتابع رئيس الجمهورية في لقائه نظيره الروسي السيد فلاديمر بوتين علي هامش قمة منظمة شنغهاي ان طهران وموسكوتقفان الي جانب بعضهما البعض في الاوساط الدولية قائلا:"يتم تنفيذ مذكرات الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجالات النقل والطاقة بشكل طيب وعقد اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي في الأسبوع القادم يؤدي الي التسريع في هذا المسار".

وأكد الرئيس روحاني ان دعم القطاع الخاص للبلدين سبب تنمية مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأوضح الرئيس روحاني:"ان الولايات المتحدة الأميركية بالاضافة الي انسحاب غير قانوني من الاتفاق النووي المبرم مع ايران، تريد قرار الحظر علي البلدان التي تنوي تنفيذ قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

وتابع الرئيس روحاني:"العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا راقية ومثالية علي الصعيد الاقليمي".

وأشار الرئيس روحاني الي بعض الاجراءات الايرانية قائلا:"الاجراءات الايرانية تأتي في اطار حقوقها في الإتفاق النووي".

ووصف الرئيس روحاني دور روسيا الاتحادية في تقوية الاتفاق النووي المبرم وتنفيذ التعهدات من الطرف الأوروبي هاما جدا قائلا:"مازالت ايران تدافع عن الأمن والاستقرار في المنطقة وأثبتت هذه الارادة عبر مكافحة تنظيم داعش الارهابي".

ومن جانبه شدد الرئيس الروسي فلاديمیر بوتين في هذا اللقاء ان بلاده مصممة علي تنمية الشراكة الثنائية والاقليمية والدولية مع ايران قائلا:"تشمل هذه الشراكة معظم القضايا والمواضيع كالأنشطة الاقتصادية والاقليمية خاصة مكافحة الارهاب".

وتابع الرئيس الروسي:"النتائج الايجابية التي نشهدها في سوريا اليوم، حصيلة الدور الايجابي لايران والتعاون الثلاثي لايران وروسيا وتركيا في مسار أستانا".

ووصف الرئيس بوتين التزام ايران بالاتفاق النووي جديرا وايجابيا قائلا:"تستمر موسكوبجهودها لتنفيذ هذا الاتفاق المبرم من قبل كافة الأطراف بشكل كامل".

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