طهران تستخدم كافة جهودها لارساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتنمية أفغانستان

طهران(إسنا) - شدد الرئيس روحاني ان ايران الاسلامية وقفت الي جانب أفغانستان حكومة وشعبا طوال الأعوام الـ40 الماضية قائلا:"تستخدم طهران كافة جهودها لارساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتنمية أفغانستان".

وأشار الرئيس روحاني الجمعة في لقائه نظيره الأفغاني علي هامش قمة منظمة شنغهاي الي المواضيع الأمنية للمنطقة قائلا:"أظهر الأميركيون انهم ينتهكون جميع التزاماتهم ولهذا من الأفضل ان يغادروا المنطقة لتقوية الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع الرئيس روحاني:"تستخدم طهران كافة جهودها لارساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتنمية أفغانستان".

وأضاف الرئيس روحاني:"لابد ان نعثر علي حلول لمحاربة المخدرات بفضل جدية الحكومة الأفغانية ومساعدات المنظمات الدولية".

ومن جانبه أشار الرئيس الأفغاني في هذا اللقاء الي أهمية ايران الاقليمية قائلا:"تريد أفغانستان تنمية الشراكة مع طهران في كافة المجالات والصعد".

وصرح الرئيس الأفغاني:"نريد الدور الأكثر لايران في محادثات أفغانستان للسلام وان موضوع المخدرات من المواضيع التي يجب متابعتها في اطار المحادثات الثنائية والدولية"

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