نائب ظريف إلی سویسرا حاملا ملفات منها الإتفاق النووي

طهران(إسنا) - سیزور نائب وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي العاصمة السویسریة برن لعقد الجولة الرابعة من المفاوضات السیاسیة بین البلدین.

وخلال هذه الجولة من المفاوضات، یتناول الجانبان عدة ملفات منها التعاون الثنائي والتطورات الدولیة والإقلیمیة وأحدث المستجدات بشأن الإتفاق النووي والملفات المرتبطة بالقضاء وحقوق الإنسان.

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