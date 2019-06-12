ظریف: الإمارات تحاول أن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة

طهران(إسنا) - أکد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الإمارات تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة.

وقال ظريف في مقابلة مع "التلفزيون العربي": “الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”.

واعتبر الوزير أنه "لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية، وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر".



لكنه قال إن طهران لن تسلم لواشنطن بأن "تفرض على شعبنا حرباً من جانب واحد وحتماً الجميع سيتضرر، والحرب هي حرب".



ورأى أن "هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة"، قبل أن يجزم بأن هذه الدول "مخطئة".

انتهی