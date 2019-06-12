روحاني سيلتقي بوتین في قرغيزستان

طهران(إسنا) - قال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين ، الثلاثاء، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني یجتمع مع نظیره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة القادم، في بيشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان، التي تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

وقال أوشاكوف إن ”جدول أعمال الاجتماع بين الرئيسین روحاني وبوتين سيتضمن طرقًا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية بين البلدين“.

وقال أوشاكوف، في حديث عن جدول اجتماعات بوتين خلال تواجده في العاصمة بيشكيك: ”سيكون هناك لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو أمر مهم للغاية في الوضع الحالي“.

وأشار مساعد الكرملين، إلى أن ”الأطراف تخطط لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالمية، بما في ذلك التطورات في سوريا والوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي“.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن روحاني سيتوجه يوم الخميس، إلى بيشكيك للمشاركة في الاجتماع الـ19 لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وسيعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، بحضور 11 دولة، بما في ذلك إيران وروسيا والصين وكازاخستان وطاجاكستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

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