عراقجي: الحظر الاقتصادي الأمريكي يستهدف امن المنطقة كلها

طهران(إسنا) - اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان الحظر الاقتصادي الأمريكي ضد ايران يستهدف أمن المنطقة كلها.

وخلال استقباله المندوب الخاص لوزير خارجية سنغافورة في شؤون الشرق الاوسط زين العابدين رشيد في طهران، الثلاثاء، استعرض عراقجي احدث اوضاع الاتفاق النووي واداء ايران في سياق الحفاظ عليه وقال، ان القضية النووية الايرانية هي القضية الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط التي تم حلها واثمرت عن الاتفاق عبر التفاوض والدبلوماسية الا ان امريكا انسحبت منه لاسباب غير منطقية وغير مفهومة.

واضاف، ان أمريكا دخلت الان في حرب اقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذا هو السبب الاساس في تصعيد التوترات في المنطقة.

وصرح وکیل الخارجية الايرانية، ان الحظر الاقتصادي الأمريكي انما يستهدف امن المنطقة كلها في الحقيقة لذا فانه ومن دون وقف اطلاق النار في الحرب الاقتصادية لا يمكن توقع الامن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه اشار المندوب الخاص لوزير خارجية سنغافورة في شؤون الشرق الاوسط خلال اللقاء الى ضغوط الحظر على جميع الدول، واكد دعم بلاده للاتفاق النووي، معربا عن امله بخفض التوترات في المنطقة.

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