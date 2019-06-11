السلطة القضائیة: المحکمة وافقت علی التحریر المشروط للسید نزار زاکا

طهران(إسنا) - أعلن المتحدث باسم السلطة القضائیة، غلامحسین اسماعیلي أن المحکمة الإيرانية وافقت علی إطلاق سراح المواطن اللبناني المعتقل في إيران بتهمة التجسس، السید نزار زاکا قائلا: سیتم تسلیمه لممثلي الدولة اللبنانية.

وقال اسماعیلي في مؤتمر صحفي عقد الیوم الثلاثاء حول أحدث الوضع بشأن ملف نزار زاکا إنني اعلنت قبل یومین عن تلقي طلبا في هذا الشأن کما طالب المدان بالتحریر المشروط وطلب أیضا الرئیس اللبناني في رسالة وقدم مساعدة لهذا المواطن مضیفا أنني أعلنت أن هذه المطالب لیتم دراستها ضمن القواعد القانونية.

وأضاف مصرحا: قمنا بمعالجة هذه المطالب ضمن القانون والتنسیق مع الأعزاء في جبهة المقاومة وحزب الله حیث اعتبر حزب الله اللبناني تلبیة هذا الطلب بانه یصب في مصلحته أیضا فتمت إحالة هذا الموضوع الی المحکمة قائلا: المحکمة الإيرانية وافقت علی الافراج عن المواطن اللبناني وسیتم تسلیمه لممثلي الدولة اللبنانية وجاء ذلك ضمن عملیة قضائیة تماما ولم یکن موضوع سیاسي أو آخر مطروحا في هذا التبادل.

وأشار إلی أنه ووفقا للدستور، فان الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات إذا قضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وكان لديهم حسن السلوك والأدلة تشير إلى أنهم لن يرتكبوا جريمة بعد الإفراج عنهم، فقد يتم إصدار إفراج مشروط عنهم فيما إذا أكد قاض المحكمة هذا الموقف.

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