برلمان كردستان العراق ينتخب مسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم

طهران (إسنا)- انتخب برلمان كردستان العراق مسرور بارزاني، رئيسا لحكومة الإقليم بأغلبية 87 نائبا من أصل 97 حضروا جلسة التصويت، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر: "البرلمان وافق على مسرور بارزاني في جلسة التصويت بأغلبية 87 لصالحه من أصل 97 عضوا حضروا الجلسة".

وأضاف: "نواب الاتحاد الوطني حضروا الجلسة ووافقوا على مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني لإفساح المجال لتشكيل الحكومة وتبني خطوات لتعيين محافظ كردي لكركوك من الاتحاد الوطني"، متابعا "نواب الجيل الجديد قاطعوا جلسة التصويت".

وأوضح جوهر: "مقاطعة الاتحاد الوطني لجلسة التصويت السابقة لاختيار رئيس الإقليم كانت بسبب عدم وجود تفاهم وتقارب مع الحزب الديمقراطي، لكن هذا التفاهم حدث الآن لذلك حضروا جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة".

وكان نيجرفان بارزاني، أدى، أمس الاثنين، اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق.

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