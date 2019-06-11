اللواء إبراهیم: زكا یعود معي إلی لبنان

طهران(إسنا) - قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن إيران ستفرج عن اللبناني المحتجز نزار زكا، الیوم الثلاثاء، وإنه سيعود معه إلى لبنان.

وأضاف أن الإفراج عن زكا غير مرتبط بأي تبادل للسجناء على نطاق أوسع كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، رجحت مصادر لبنانية أن يعود المدير العام للأمن اللبناني من طهران مصطحبًا معه زكا، المسجون في إيران منذ العام 2015.

وقد جاء الإفراج عن زكا نتيجة مسعى بدأه إبراهيم منذ أكثر من عام بناءً على طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. حينذاك، تواصل إبراهيم مع قيادة حزب الله، طالباً مساعدته في فتح أبواب تواصل في إيران، ليُضيفها إلى علاقاته في طهران. وبحسب المعلومات، فإن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تابع شخصياً هذا الملف، وساعد في فتح قنوات لإبراهيم مع جهات مختلفة في الجمهورية الإسلامية.

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