رئيس الجمهورية: علی الدول الأوروبیة اتخاذ إجراءات صارمة في صون الإتفاق النووي

طهران(إسنا) - أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني لدي استقباله وزير الخارجية الألماني، الإثنین، ان انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي المبرم لايؤدي الي أية نتيجة سوی التأثير السلبي علي التعامل بين البلدان والأمن الاقليمي، قائلا:"اذا تري البلدان الاوروبية ان الاتفاق النووي المبرم يخدم لصالح العلاقات الثنائية بين ايران والبلدان الأوروبية عليها ان تحاول صونها وتتخذ اجراءات صارمة في هذا الصدد".

وأشار الرئيس الايراني خلال اللقاء الي العلاقات التاريخية الودية بين ايران وألمانيا قائلا:"ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي علي وجه الخصوص ألمانيا".

وأشار الرئيس روحاني الي جهود ايران لاحلال الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة أفغانستان والعراق وسوريا ومكافحة الارهاب قائلا:"مازالت تلعب ايران دورها الموثر في تعزيز وارساء الأمن والثبات في المنطقة وان أمن المنطقة رهين بجهود وتضحيات ايران".

وأضاف الرئيس الايراني في هذا اللقاء :"لاتقف ايران أمام طريق مسدود عبر ممارسة الضغوط وقرار الحظر عليها أبدا".

وتابع الرئيس روحاني انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي المبرم لايودي الي أية نتيجة غير التأثير السلبي علی التعامل بين البلدان والأمن الاقليمي".

وأردف الرئيس روحاني قائلا:"اليوم أركان البلاد الرئيسية وأبناء الشعب الايراني أكثر تضامنا وتوحدا بالنسبة الی قبل عام".

وأشار الرئيس روحاني الی مكانة ايران الاقليمية قائلا:"لايتم احلال الأمن في المنطقة عبر ممارسة الضغط والعقوبات علی الشعب الايراني".

ومن جانبه أشار وزير الخارجية الألماني الي العلاقات العريقة الطيبة بين البلدين مشددا علي تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مضیفا:"نتابع خفض التوترات في المنطقة ولانتخلي عن أي جهد في هذا الصدد".

وأكد وزير الخارجية الألماني:"التزام ايران بتعهداتها عقب عام من انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي المبرم يدل علي وعي هذا البلد وسياسته المدبر".

وصرح وزير الخارجية الألماني:"ان الذين يتعرفون علي تاريخ ايران يدركون جيدا ان استراتيجية ممارسة الضغوط علي هذا البلد لاتوثر أبدا وعلي هذا الأساس يتابع الاتحاد الأوروبي صون الاتفاق النووي المبرم مع ايران".

وتابع وزير الخارجية الألماني:"نري بان الاتفاق النووي المبرم اذا ينقض سيستغل الذين يريدون التوتر في المنطقة من هذا الحدث ولهذا نقول ان ألمانيا بالتعاون مع شركائها الأوروبيین تتابع الحفاظ علي هذا الاتفاق المبرم".

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