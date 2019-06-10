كارتر لترامب: أنفقنا أموالنا على الحروب واستثمرت الصين في مشاريع تنفع شعبها

طهران (إسنا)- أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أنه بعث برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، أطلعه فيها على تجربته في التعامل مع الصين.

وقال كارتر البالغ 94 عاما خلال لقاء في كنيسة مارانثا المعمدانية في ولاية جورجيا الأمريكية، إنه أبلغ ترامب بأن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب في السنوات الأخيرة، بينما استثمرت الصين في مشاريع مثل السكك الحديدية فائقة السرعة التي تعود بالنفع على شعبها.

ولفت كارتر إلى أن "ترامب رد على رسالته من خلال الاتصال به على خط خاص، وأخبره بصراحة شديدة أن الصينيين كانوا يتقدمون على الولايات المتحدة في نواح كثيرة".

من الجدير ذكره، أن العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة أقيمت رسميا في فترة ولاية كارتر الذي شغل منصب الرئاسة الأمريكية بين عامي 1977 و1981.

ومن المنتظر أن يمنح كارتر الأربعاء المقبل جائزة "جورج بوش الأب الأولى للحنكة السياسية" لقاء جهوده في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

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