الرئيس روحاني يزور قرغيزستان الخميس المقبل

طهران (إسنا)- سيزور الرئيس حسن روحاني العاصمة القرغيزية، بشكيك، يوم الخميس المقبل، للمشارکة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ويغادر الرئيس روحاني العاصمة طهران مساء الخميس علی رأس وفد سياسي متوجها إلی العاصمة القرغيزية للمشارکة في مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في نسخته الـ19.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشارکة رؤساء 11 بلداً منها روسيا، والصين، وكازاخستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، والهند، وباكستان وإيران في العاصمة القرغيزية بشكيك.

إن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية تأسست في شنغهاي في 15 حزيران/يونيو 2001. وتتألف منظمة شنغهاي للتعاون حاليا من ثماني دول أعضاء (أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والهند)، وأربعة دول مراقبة (أفغانستان، وإيران، وبيلاروس، ومنغوليا)، وستة ”شركاء حوار“ (أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال).

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