لقاء مطول بين ظریف ووزیر الخارجية الألماني.. هذا ما تناوله الطرفان

طهران(إسنا) - أکد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف عقب لقاء جمعه بنظیره الألماني، هایکو ماس الذي یزور طهران حالیا، الیوم الإثنین، علی أن هدف إيران والإتحاد الأوروبي وألمانیا هو صیانة الإتفاق النووي والحیلولة دون التوتر والصراع في المنطقة.

واعتبر ظریف خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع ماس المفاوضات الثنائیة مع الوزیر الألماني "صریحة ومطولة".

وفي معرض رده علی سؤال صحافي ألماني، أکد ظریف علی أننا لم ولن نشهد حربا واذا خاض أحد الحرب معنا فلن یکون ذلك البلد الجهة التي تنهیها.

من جانبه، قال وزیر الخارجیة الألماني اننا نحاول تنفیذ التزاماتنا بموجب الإتفاق النووي ولکن لا نستطیع أن نحدث معجزة.

وتابع أن منطقة الشرق الأوسط تعیش ظروفا حساسة وأن تصعید التوتر وخروجه عن السیطرة لایصب في صالح أحد موضحا أن الیوم أجرینا مفاوضات مکثفة حول الإتفاق النووي ونسعی للعمل بتعهداتنا ضمن الإتفاق وبالطبع لیس بمقدرتنا أیضا حدوث معجزة.

یتبع...