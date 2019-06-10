وزیر الخارجية یستقبل نظیره الألماني

طهران(إسنا) - استقبل وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، الیوم الإثنین، نظیره الألماني، هايكو ماس، الذي یزور طهران حالیا، في مبنی وزارة الخارجیة.

ووصل وزير الخارجية الألماني إلى طهران صباح الیوم الاثنین في زیارة تستغرق یوما واحدا حيث سيلتقي وزیر الخارجية محمد جواد ظريف، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتأتي زيارة ماس إلى طهران في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

ومن المنتظر أن یبحث ماس مع المسؤولین الإيرانیین أحدث المستجدات بشأن الإتفاق النووي وآلیة إنستکس.

واستقبل سفیر ألمانیا لدی طهران الوزیر ماس لدی وصوله الی مطار العاصمة طهران.

ومن المقرر أن یجتمع بیر فیشر، رئیس إنستکس الألماني الذي یرافق ماس خلال هذه الزیارة مع نظرائه الإيرانیین وعدد من المسؤولین المحلیین.

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