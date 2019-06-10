وزير خارجية قطر: نسعى مع دول أخرى لإجراء محادثات بين إيران وأميركا

طهران(إسنا) - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دولا عدة، من بينها قطر وسلطنة عمان والعراق واليابان، تعمل على حث كل من إيران والولايات المتحدة على وقف التصعيد بينهما.

وفي تصريحات صحفية في لندن الأحد، أعرب وزير الخارجية القطري عن اعتقاده بأنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل بين الجانبين، فلا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو للأبد.

وأضاف أن ما تحاول هذه الدول القيام به فعليا هو سد الفجوة وإقامة محادثات بين الطرفين، لأن التصعيد لن يكون مفيدا لأي طرف في المنطقة.

وأبدت إدارة ترامب استعدادها للتفاوض مع إيران، لكنها في المقابل فرضت عليها المزيد من العقوبات الاقتصادية، وردت طهران بأن ذلك يدل على عدم جدية الطرف الأميركي، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتفاوض تحت سيف العقوبات والتهديدات.

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