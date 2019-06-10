ظریف: إيران کسرت الإجماع العالمي ضدها

طهران(إسنا) - أکد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف علی أن إيران نجحت في کسر الإجماع العالمي ضدها مضیفا أن السیاسة الأمریکیة تجاه إيران لم تتغیر.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجية في البرلمان علي نجفي خوشرودي أن ظریف أکد خلال اجتماع اللجنة أن السیاسة الأمریکیة تجاه إيران لم تتغیر بینما تمکنت إيران من کسر الإجماع العالمي ضدها.

وأضاف خوشرودي نقلا عن ظریف أن الحرب الإقتصادية والإرهاب الإقتصادي الأمریکي ضد مختلف دول منها إيران أسوأ من العمل العسکري لانه یستهدف المدنیین.

واعتبر ظریف محاولة بعض الدول في اجتماع حول ما یسمی بـ"صفقة القرن" معقدة قائلا ان هذه المحاولات ناجمة عن السیاسات الأمریکیة الفاشلة ولن تجنی أکلها.

وتابع أن زیارة وزیر الخارجیة الألماني هایکو ماس لطهران تأتي لمتابعة بقاء الإتفاق النووي ودور الدول الأوروبیة الثلاث في هذا الإتفاق.

وأوضح أن أمریکا لا یلزمها القیام بأي عمل بل یجب علیها عدم التدخل في علاقات إيران مع سائر الدول فنحن لانحتاج بها فقط بل لانرید إقامة علاقة معها أیضا.

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