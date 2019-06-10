وزير الخارجية الألماني يصل طهران

طهران(إسنا) - وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى طهران حيث سيلتقي غدا وزیر الخارجية محمد جواد ظريف، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتأتي زيارة ماس إلى طهران في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وطهران.

وحذر ماس في مطلع الأسبوع خلال زيارة قصيرة للعراق وهو في طريقه إلى طهران من مخاطر أي صراع مع إيران بالنسبة للمنطقة بأسرها وقال إن الأوروبيين مقتنعون بأن الأمر يستحق المحاولة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.وبعد بغداد زار الوزير الألماني أبوظبي.

هذا وقال ظريف إن زيارة ماس إلى طهران تثبت أن ألمانيا تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي.و أشار إلى أن إيران لا تعتبر ماس وسيطا بين طهران وواشنطن، قائلا: "من غير المرجح أن يزور وزير خارجية ألمانيا طهران لنقل رسالة خاصة".

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