مدير "سي آي إي" السابق: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي کان خطوة غبية

طهران (إسنا)- وجه المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان انتقاداً للمواقف والسلوك التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بأنه خطوة غبية.

واعتبر برينان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ومواقفه من کوريا الشمالية بأنها خطوات غبية، قائلاً إن الکثير من السياسات التي ينتهجها ترامب تشوبها نقائص عديدة.

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير بين طهران وواشنطن، قال برينان: إن أمريكا تتصور خطأ أن الإيرانيين يغيرون مواقفهم إثر فرض المزيد من الضغوطات عليهم ومن هذا المنطلق وصلت أمريكا إلی الطريق المسدود. إن الإيرانيين يحظون بثقافة المقاومة.

ووصف المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الرئيس الأمريكي بأنه شخص مخادع، قائلاً إنه ما کان يتصور أبداً أن يوجد عدم الامتثال للمبادئ الأخلاقية في سلوک رئيس أمريكي.

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