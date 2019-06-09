ظريف: الأوروبيون ليسوا في وضع يسمح لهم بتوجيه النقد لإيران

طهران (إسنا)- أکد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الأوروبيين ليسوا في وضع علی الإطلاق يسمح لهم بتوجيه النقد لإيران.

وردا علی الانتقادات التي توجهها البلدان الأوروبية إلی إيران، قال محمد جواد ظريف صباح اليوم الأحد إن الأوروبيين ليسوا في وضع علی الإطلاق يسمح لهم بتوجيه النقد لإيران حتی في القضايا التي لا تتعلق بالاتفاق النووي.

وصرح بأن السياسات التي انتهجتها أوروبا في منطقتنا لم تسفر إلا عن الخسائر والأضرار، قائلاً: في الوقت الراهن توقف بعض البلدان مثل ألمانيا بيع السلاح إلی السعودية والتي تستخدم لقصف الشعب اليمني ولکن بعض البلدان الأخری تواصل تزويد السعودية بالسلاح.

في هذا السياق، أکد وزير الخارجية أنه يشن الأمريكان حرباً اقتصادياً في الوقت الراهن وهذه الحرب تستهدف الشعب والسيد ترامب لديه حالياً صراع مع الشعب الإيراني.

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