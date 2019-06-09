لاريجاني: صفقة القرن الزائفة تحولت إلی صفقة لنزع الهوية من الصهاينة

طهران (إسنا)- أشار رئيس مجلس الشوری الإسلامي الإيراني علي لاريجاني إلی المشارکة الواسعة للشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس العالمي، قائلاً إن الشعب الإيراني جعل من صفقة القرن الزائفة صفقة لنزع الهوية من الکيان الصهيوني.

وأشاد علي لاريجاني في کلمة له صباح اليوم الأحد بالمشارکة الواسعة والذکية للشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس، قائلاً إن الشعب أظهر حميته الدينية والثورية تجاه المواقف الشرورة الأخيرة لکيان الاحتلال وأمريکا من مصير الشعب الفلسطيني حيث جعل الشعب الإيراني من صفقة القرن الزائفة صفقة لنزع الهوية من الکيان الصهيوني.

وفيما يتعلق بالحلول لتسوية القضية الفلسطينية، صرح لاريجاني بأنه يجب أن تقبل جميع الأطراف والأمم المتحدة حلا ديمقراطيا متمثلا في إجراء الاستفتاء وفي الخطوة الثانية يجب عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم فيتخذ الفلسطينيون بأکملهم من المسلمين واليهوديين والمسحيين قرارهم تجاه الحکومة المقبلة وتتخذ هذه الحکومة التي اختارها الشعب الفلسطيني قراراً حول اليهوديين الذين انتقلوا إلی الأراضي الفلسطينية.

ومن جانب آخر، وصف لاريجاني التصريحات التي أدلی بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تدعو إلی الأسف وکانت ساذجة.

وأضاف، إن إدلاء الرئيس الأمريكي بمثل هذه التصريحات لم يعد أمراً غريباً ولکن بالنظر إلی التصريحات التي کان أدلی بها الرئيس الفرنسي خلال لقاءاته مع الرئيس روحاني فلم تمت هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي بتصريحاته السابقة بصلة. فيبدو أن الرئيس الفرنسي إذا أجری لقاء أو مفاوضات مع شخص دون غيره، فيتحدث وفق ما يحلو للجانب الآخر.

ومن جانب آخر، ثمن لاريجاني مواقف الرئيس اللعراقي برهم صالح في المؤتمر الذي عقد مؤخراً في السعودية حيث دعم الشعبَ الإيراني وکشف افتعال القضايا والملفات من قبل السعودية وهذا الموقف الذي اتخذه الرئيس العراقي کان ناجما من الفهم الصحيح للأوضاع في المنطقة. کما نشکر الحکومة السورية في هذا المضمار.

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